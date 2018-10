Drogen, Bargeld, Artenschutz

Zwei Kilogramm Kokain hat Rauschgiftspürhund Rambo jüngst bei der Gepäckkontrolle eines Fluges aus dem kolumbianischen Bogota am Frankfurter Flughafen in einem Reisekoffer erschnüffelt. Dabei zeigte der schwarze Mischling des Zollamtes Frankfurt durch das typische „Einfrieren“ – so nennen die Experten das Verharren an der Geruchsquelle – an einem schwarzen Hartschalenkoffer an, dass sich darin Rauschgift befand.

Die Hundeführerin öffnete den Koffer und stellte zunächst Schuhe und Bekleidung fest. Die weitere Röntgenkontrolle des Koffers ergab, dass der Boden auffallend dick war. Beim Anbohren rieselte dann eine weiße Substanz heraus. Der Rauschgiftschnelltest bestätigte den Verdacht auf Kokain.

Insgesamt wurden zwei Kilogramm Kokain in dem doppelten Kofferboden entdeckt. Der 35-jährige Drogenkurier mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Der Schwarzmarkwert des Rauschgifts beläuft sich auf 75 000 Euro.

„Der Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel ist gerade hier in Frankfurt eine Riesenaufgabe. Eine effektive Zusammenarbeit von Mensch, Tier und Technik ist absolut entscheidend“, sagt Christine Straß, Pressesprecherin des Hauptzollamts Frankfurt.

Lebende Tiere im Koffer

„Unsere 30 Spürhundeteams leisten hier einen wichtigen Beitrag. 24 davon suchen nach Drogen, drei kontrollieren das Fluggepäck auf Tabak und Bargeld und drei weitere Hunde absolvieren gerade ihre Ausbildung zum Artenschutzspürhund.“

Im vergangenen Jahr wurden beim Hauptzollamt Frankfurt bei rund 14 000 Aufgriffen im Post-, Fracht- und Reiseverkehr insgesamt 7045 Kilogramm Drogen sichergestellt. Darüber hinaus gab es 372 Sicherstellungen von knapp 13 500 artengeschützten Einzelexemplaren, darunter rund 1700 lebende Tiere. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018