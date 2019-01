Drogen und Pfefferspray

Bergstraße.Ein 23-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagabend in einem Verfahren verantworten. Gegen 21 Uhr war eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Bürstadt in der Rathausstraße unterwegs und stoppte hier das Auto des Mannes aus Worms.

Den Polizisten schlug deutlicher Cannabisgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeuges entgegen, das noch mit zwei weiteren

...