Dummy-Granate löst Einsatz aus

Bergstraße.Der Fund eines Granaten-Dummys hat am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz in Lampertheim ausgelöst. Wie die Ermittler gestern berichteten, wurde gegen 12.15 Uhr der Polizeistation Lampertheim-Viernheim gemeldet, dass ein Zeuge einen „Metallzylinder mit Spitze“ in der Unterführung am Hollerngraben gefunden habe. Dieser würde aussehen wie eine Granate. Vor Ort konnten die Polizisten den

...

Sie sehen 46% der insgesamt 858 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.07.2018