Durchwachsener Start in den Eiscafés der Region

Bergstraße.Auch für Eiscafé-Besitzer an der Bergstraße begann die Saison mit Startschwierigkeiten – aufgrund der Corona-Pandemie. Nachdem die erfrischende Leckerei nun zumindest wieder unter strengen Auflagen über die Ladentheke wandern darf, haben schon einige Bergsträßer Eis geschleckt, wie die Inhaber der Cafés berichten.

„In den ersten paar Tagen hatten wir einige Kunden“, berichtet Eran Mugan, Inhaber des Eiscafés Roma in Bensheim. „Es gibt Tage, da sind Lieferungen stark und dann wieder Tage, an denen es deutlich weniger sind: von zehn Lieferungen auf eine bis drei zum Beispiel.“ Laufkundschaft sei aktuell ebenfalls eher rar. „Viele wollen eher ihr Eis in der Sonne bei uns auf der Terrasse genießen“, erklärt Mugan. Generell sei die Freude bei den Kunden jedoch groß, dass das Café geöffnet hat. Bei den Kunden des Familienunternehmens, das seit knapp zwei Jahren dabei ist, sind die Renner in diesem Jahr Mozarteis und Omas Apfelkuchen.

„Überwältigende Unterstützung“

„Momentan gibt es auch ein Angebot bei uns. Wenn man unsere Angebots-Anzeige ausgedruckt oder ausgeschnitten mitbringt, dann erhält man einen Euro Nachlass“, so Mugan. „Bei einer vollen Bonustreuekarte gibt es außerdem einen Eisbecher aufs Haus.“

In Lindenfels laufe der Verkauf hingegen überraschend gut, berichtet Inhaber Maurizio Canal: „Wir können nicht meckern. Trotz Abstandsregel, Masken und Verkauf ohne Waffel ist die Resonanz unserer Kunden sehr schön. Man merkt, dass die Menschen uns unterstützen möchten, auch wenn sie ihr Eis momentan nicht auf unserer Terrasse genießen können.“

Bei ihnen merke man lediglich durch den normalerweise relativ hohen Kaffee-Konsum der Kunden einen minimalen Unterschied. Unter der Woche werde zwar etwas weniger verkauft, gerade am Sonntag dafür jedoch mehr.

Fehlende Einnahmen durch Kaffee

„Allerdings habe ich von Kollegen erfahren, dass Eiscafés in kleineren Orte eher von der Coronakrise betroffen sind. Bei uns selbst ist die Unterstützung unserer Kundschaft wirklich überwältigend“, was man beispielsweise auch daran merke, dass man aktuell deutlich mehr Trinkgeld bekomme als üblich.

Besonders beliebt bei ihren Kunden sei neben dem Renner aus 2019 – dem Salz-Karamell-Eis – auch nach wie vor das Amadeus-Eis: „Es ist angelehnt an die klassische Mozart-Kugel und besteht aus Marzipan, Schokolade und Pistazien“, verrät der Inhaber. Verstöße gegen Regelungen habe es bislang nicht gegeben, so Canal. „Größere Gruppen sind zum Beispiel nicht zu uns gekommen. Allerdings merkt man, dass viele Motorradfahrer hier bei uns unterwegs sind und zusammen Touren fahren.“ Generell reagiere die Kundschaft sehr verständnisvoll im Hinblick auf die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus. „Selbst Kinder halten sich daran“, so der Inhaber.

„Bei uns in Lorsch ist der Verkauf in dieser Saison eher schleppend angelaufen“, berichtet Anca Petrusca, Mitinhaberin des Eiscafés Dolomiti. Das liege allerdings weniger an Corona. „Einerseits ist es das schlechte Wetter, andererseits auch die fehlenden Einnahmen durch Kaffee, der momentan nicht im Café getrunken werden darf.“

Zwar sei es – bedingt durch die aktuelle Situation – auch nicht so hektisch wie üblich zu dieser Zeit, dafür seien die Einnahmen aber auch weniger. „Trotzdem können wir sagen, dass es ein Segen ist, dass es bei uns trotz allem läuft und wir offen haben. Dafür sind wir sehr dankbar, gerade wenn man bedenkt, dass einige Kollegen vor der Insolvenz stehen.“

Im Lorscher Eiscafé komme es häufiger vor, dass Kunden mit Unverständnis auf die neuen Regelungen reagieren. „Gerade ältere Menschen können nicht nachvollziehen, dass sie ihr Eis nicht direkt bei uns essen dürfen. Teilweise kaufen sie dann auch gar nichts.“ Dennoch – die Regelung, dass im Umkreis von 50 Metern das Eis nicht konsumiert werden darf, gelte für alle gleichermaßen.

Mandeleis mit Salz ist der Renner

Beliebt sei in dieser Saison Mandeleis mit Salz oder auch die Sorte Quark mit Pfirsich-Orangen-Soße. „Allerdings gehen die Klassiker natürlich auch immer“, so Petrusca, Vanille zum Beispiel und besonders in Form von Spaghetti-Eis.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020