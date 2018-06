Dutzende Kilometer über Stock und Stein

Mountainbiker aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar starteten am Samstag vor dem Fürther Rathaus auf drei interessante Touren. Am Start und Ziel konnten sich die Teilnehmer nicht nur bei den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung anmelden, sondern sich auch an diversen Ständen informieren oder verpflegen. Die Gemeinde stellte als Ausrichter unter anderem auch eine Bike-Waschanlage und Duschmöglichkeiten zur Verfügung.

© Fritz Kopetzky