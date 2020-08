E-Autos: Warum der Ladestrom teurer ist

Bergstraße.BA-Leser Yannic Bitsch ärgert sich darüber, dass er seit Mitte des Jahres mehr zahlen muss, wenn er sein Auto an den Elektro-Ladestationen der GGEW laden möchte.

„Um etwas für den Klimaschutz zu tun, habe ich mir ein Elektroauto gekauft, auf das ich lange gespart habe“, erzählt er. Die teuren Anschaffungskosten wollte der Bensheimer durch den im Vergleich zum Benzin relativ günstigen Ladestrom ausgleichen. „Ich wollte die Elektro-Ladestationen der GGEW nutzen – und plötzlich gab es einen Preisanstieg von 40 Prozent“, betont Bitsch.

40,6 Cent pro Kilowattstunde

„Vorher hat die GGEW zwei Tarife angeboten: Wenigfahrer – 30 Cent pro Kilowattstunde – und Flatrate, mit einer monatlichen Grundgebühr von 32,50 Euro im Monat“, erinnert sich Bitsch. Damals sei ihm versichert worden, dass die beiden ursprünglichen Tarife noch lange Bestand haben würden. „Inzwischen gilt nur noch ein einziger, stark überteuerter Tarif. Zunächst hat der Ladestrom dann 42 Cent pro Kilowattstunde gekostet. Aufgrund der temporär gesenkten Mehrwertsteuer kostet der Ladestrom jetzt 40,6 Cent pro Kilowattstunde anstatt 30 Cent.“

Auf die Frage, wie sich diese Preiserhöhung erklärt, erläutert Dominik Rudolf von der GGEW:

„Die GGEW bringt die Elektromobilität in der Region mit Ökostrom-Ladestationen voran und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und der Verkehrswende. Mit derzeit 102 GGEW-Ladepunkten befindet sich die Region auf Großstadtniveau in puncto Ladeinfrastruktur“, betont er.

Senkung der Mehrwertsteuer

Die GGEW AG habe ihre Ladestationentarife erhöht und umgestellt und bitte dafür um Verständnis. „Nach einer befristeten kostenlosen Nutzung der Ladesäulen für GGEW-Kunden in der Anfangszeit der Elektromobilität ist dies die erste Preiserhöhung gemäß Marktniveau, um die Kosten für den Betrieb der Ladesäulen abzudecken“, berichtet Rudolf.

„Seit Mitte des Jahres hat die GGEW die Abrechnung des Stromverbrauchs der Ladesäulen optimiert und die Kosten reduziert, um die Preiserhöhung zu begrenzen. Die gesunkene Mehrwertsteuer wird auch an die Kunden weitergegeben.“

Grundgebühr entfällt

Rudolf weist außerdem darauf hin, dass durch die Umstellung des Tarifs die Grundgebühr für GGEW-Kunden entfällt beziehungsweise sich für Nichtkunden auf drei Euro reduziert.

„Wer also sein Fahrzeug eine Zeit lang nicht an den öffentlichen Stationen der GGEW lädt, hat dann auch keine Kosten. Da die GGEW für eine flächendeckende Ladesäuleninfrastruktur sorgt, die Installationskosten, Hardware, Roaming-Lizenz, Tiefbau und Niederspannungsanschluss aber bei der GGEW aufschlagen, ist das Unternehmen leider gezwungen, den Kilowattstunden-Preis an den öffentlichen Ladestationen anzupassen“, erklärt Rudolf. Außerdem seien weitere Tarifmodelle geplant. ssr

