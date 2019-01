Ecstasy im Lautsprecher

Eine Postsendung an eine Privatadresse in Malaysia kontrollierten Zöllner am Frankfurter Flughafen. Diese enthielt eine Lautsprecherbox, deren Röntgenbild untypische Schattierungen aufwies. Die Überprüfung ergab fünf Pakete mit Tabletten, die in dem Gerät verbaut waren. Insgesamt handelte es sich um 5000 bunte Ecstasytabletten mit unterschiedlichem Aufdruck. Der Schwarzmarktwert beträgt circa 38 500 Euro.

Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt: „Man muss in Bezug auf Rauschgiftverstecke in alle Richtungen denken. Der wachsende Internetversandhandel hat auch Auswirkungen auf den Drogenschmuggel. Im Jahr 2017 hatten wir 13 120 Aufgriffe mit Betäubungsmitteln im Gesamtgewicht von 964 Kilogramm verzeichnet. Nicht nur synthetische Drogen wie Chrystal Meth, Amphetamin und Ecstasy waren dabei häufig vertreten. Auch Haschisch und Marihuana waren in großen Mengen dabei.“ red

