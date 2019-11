Edle Toskana-Tropfen bei Genießerstimmung

Bergstraße.Die Weingilde Bergstraße beschäftigte sich bei ihrem jüngsten Treffen mit den edelsten Weinen der Toskana, und zwar mit den Spitzen aus Montalcino, Montepulciano und Bolgheri.

Winfried Christ hatte die Weine ausgesucht und in der Alten Faktorei in Bensheim präsentiert. Es war der dritte Teil einer Vortragsreihe über Weine dieser von den deutschen so beliebten Urlaubsregion. Heute

...