Bergstraße.Der Rotary-Club Bensheim-Südliche Bergstraße startet im Oktober die Aktion „Eibenscheiben für das Hospiz“. Die Rotarier haben in gemeinsamer Arbeit die Baumscheiben gesägt, geschliffen und geölt. Die Eiben sind in Bensheim gewachsen und wurden als Spende an den Club gegeben.

Die beispielsweise als Brotzeitbrettchen nutzbaren Holzscheiben werden jetzt verkauft. Der Erlös kommt nach Angaben des Rotary-Clubs komplett dem Hospiz Bergstraße zugute.

Der Startschuss der Aktion wird am 12. Oktober direkt am Hospiz sein. Am gleichen Tag wollen die Bergsträßer Rotarier gemeinsam mit dem Rotary-Club Darmstadt damit beginnen, einen Zaun für das Hospiz zu bauen. Dieser soll den alten Zaun an der Kalkgasse ersetzen. red

