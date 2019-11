Ein Anruf in der Nacht, der heute noch bedrückt

Bergstraße.Es war kurz nach 23 Uhr im Oktober, als bei Heinz F. (Name von der Redaktion geändert) das Telefon klingelte. Felix Stein von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Apparat. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Deshalb müsse Heinz F. nun Fragen beantworten, damit ihn die Polizei schützen könne.

Ob er ausländische Hilfskräfte beschäftige, wollte „Felix Stein“ wissen. Ob

...