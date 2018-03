Ein Auto voller Diebesgut

Anzeige

Bergstraße.Wenige Tage reichten aus, um einen silberfarbenen Mazda voll mit – mutmaßlich überwiegend gestohlenen – Gegenständen zu bestücken. Das Auto war in der Nacht zum 28. Oktober vergangenen Jahres in der Heppenheimer Straße im Ortsteil Hüttenfeld gestohlen worden. Am 31. Oktober ist der Mazda im nahegelegenen Rosenweg wieder aufgetaucht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim vermutet, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen – wie Feldstecher, CD-Player und Bekleidungsstücken – um Diebesgut handelt.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37 Jahre alten Mann aus der Region, der im Verdacht steht, ähnlich gelagerte Autodiebstähle mit anschließender „Bunkerhaltung“ begangen zu haben.

Der Aktionsradius des Tatverdächtigen geht über die hessische Landesgrenze hinaus. Die Ermittler haben Anhaltspunkte, dass er sich im Bereich Mannheim, Weinheim und Ludwigshafen aufhielt. Möglicherweise ist er dort strafrechtlich aufgetreten. Mit der Veröffentlichung der aufgefundenen Gegenstände hofft die Kriminalpolizei weitere Hinweise zu erhalten und die rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. pol