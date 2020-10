Ein begeistertes Leben unter Dampf

Bergstraße.Der Blick geht nach oben. Draußen, vor dem Straßenbahndepot, spannen sich Leitungen in luftiger Höhe quer durchs Bild. Moderne Bahnen bekommen von dort ihren Strom. Wer durch das große Tor ins Depot geht, kann eine Zeitreise machen. Dort, ganz rechts, nahe an einer Reihe von Schränken, Spinten und Werkbänken, steht eine alte Dampflokomotive. Restauriert, groß, imposant, prächtig. Es ist der Feurige Elias, wie die Lok liebe- und respektvoll genannt wird.

An diesem Tag, da sich die Hallentüren für den Besucher, als Autor zum Gespräch eingeladen, öffnen, werden Lok und Wagen gerade für eine Ausfahrt vorbereitet. Mächtig dampfend und vibrierend, die ganze Kraft der Maschine ist zu spüren, werden sie sich auf den Weg machen. Regelmäßig im Herbst wie im Frühjahr ist das historische Gespann unterwegs.

Ein bisschen wie ein Zuhause

Empfangen wird der Besucher an diesem Herbsttag vom Lokführer persönlich, Klaus Schäfer. Zuhause ist er in Lautertal, genauer in Gadernheim. Doch der Führerstand der alten Dampflok ist für Schäfer auch ein bisschen wie ein Daheim. Dort fühlt er sich gleichfalls sichtlich wohl und, das lässt sich schon nach wenigen Minuten des Gesprächs mit ihm sagen, sein Herz schlägt für die kraftstrotzende Maschine mit ihrem großen Heizkessel und dem Kohlekasten.

Schäfer trägt keine schicke Uniform, wie dies Lokführer heutzutage tun. Er hat eine grobgewebte graublaue Latzhose und ein, nicht ganz so grobgewebtes, dunkelblaues Hemd an. Klassische Arbeitskleidung. Auf seinem weißen Haar sitzt eine dunkele Schildmütze, die er weit ins Gesicht gezogen hat. Hier, dafür steht die Kleidung, geht es rustikal zu.

Und tatsächlich, während die Lok für die Ausfahrt, es ist ein Sonntag, vorbereitet wird, dampft und raucht es in der Halle, die Geräuschkulisse ist immens. Das ganze Schauspiel beeindruckt. Die Maschine wird eingeheizt. Über Stunden muss sie langsam auf Temperatur gebracht werden, nicht dass das Material und die genieteten Nähte durch einen zu schnellen Temperaturanstieg in Mitleidenschaft gezogen werden. Zugleich gilt es, in den Bremsen Druck aufzubauen Es bedarf Zeit, Ruhe und vor allem der richtigen Handgriffe, bis Lok und Wagen einige Stunden später rückwärts aus der Halle rollen.

Zeit zu einer Unterredung über die Faszination von Dampfeisenbahnen, über den feurigen Elias, über die Darmstädter Eisenbahnfreunde, die die Maschine wieder auf die Schienen gebracht haben, und über Klaus Schäfer selbst und dessen Leidenschaft für die Bahn.

Ende 1948, erzählt Schäfer, kam er zur Welt, in Seeheim. Der Opa war bei der Bahn, für die Familie gab es entsprechend Freifahrten. „Mit vier Jahren hatte ich schon mehr oder weniger das Eisenbahnvirus“, so die Selbstdiagnose. Als Kind durfte er mit auf Dampfloks, und er durfte auf einer Hauptstrecke bei Pfungstadt Schranken bedienen. Es war eine Welt voller Faszination für den Jungen.

Ein verlockender Beruf

Lokführer war für Klaus Schäfer ein verlockender Beruf. Nicht minderinteressant fand er aber auch den Fernmeldebau, was hieß: Telefonlinien bauen und einrichten. Schäfer hat sich hierfür entschieden. Anders als bei der Bahn gab es dort nämlich keinen Schichtdienst. Und, erzählt er, das Stellen von Telefonmasten und das Hinaufklettern auf diese mit Steigeisen hätten ihn begeistert. Er arbeitete somit für die Post, später für die Telekom, bis er 2006 in den Ruhestand ging.

Doch das Herz schlug weiterhin auch für Eisenbahnen vergangener Epochen, wie gesagt: dampfgetriebene, ratternde, schnaufende und schnaubende, kraftstrotzende Maschinen.

Als in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Darmstadt der Museumsverein, heute firmiert dieser als Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein e. V., aufgebaut wurde, war Klaus Schäfer sofort dabei. Gemeinsam mit anderen Enthusiasten hat er unermüdlich geschraubt, an Lokomotiven und an Wagen. Das war im Lokschuppen in Kranichstein, „Da haben wir die aufgearbeitet“, erinnert er sich.

Und seine Geschichte lässt sich fortschreiben. Schäfer wurde Heizer. „Dann habe ich auf der Baureihe 44, das war so ziemlich das Größte, gelernt.“ Die Baureihe 44 ist eine Güterzug-Lokomotive. Bilder dieser gigantischen Dampfmaschine auf Schienen hat wohl fast jeder schon gesehen. Während bei der Bahn moderne Zeiten Einzug hielten und damit Dampfloks aufs Abstellgleis kamen, schlugen in Kranichstein die Herzen weiter für die Dampfrösser aus Stahl.

Klaus Schäfer legte 1986 seine Prüfung als Heizer in Ettlingen ab. Und er fuhr viele, viele Kilometer auf verschiedenen Strecken Dampfzüge, dabei stellt er gar einen Rekord auf: „35 Kilometer ohne die Schippe in die Hand zu nehmen“, berichtet er vom besonderen Feingefühl für das schwere Gerät. Er versteht sein Handwerk eben.

Heizer, „das war eigentlich schon ein zweiter Beruf“, sagte er schmunzelnd. Und er begann, Lehrlinge in der hohen Kunst des Heizens auszubilden. Später absolvierte er bei der Bahn einen Wagenprüfer-Lehrgang, „das war die Voraussetzung für die Lokführer-Prüfung“, erzählt er, Zufriedenheit und ein wenig Stolz bestimmen seine Stimmlage.

In diesen Jahren kam, dank eines Ingenieurs im Eisenbahnverein, eine zweiachsige Dampflok in Kranichstein ins Depot. Eine „Lok 7“, und an der hatte die Heag Interesse, weil sie eben jenen Lokomotiven entsprach, die in früheren Zeiten bei ihr unterwegs waren.

Erst Heizer, dann Lokführer

Alles nahm seinen Lauf. „Lok 7“ ist der Feurige Elias, zieht schnaufend seine Wagen bei Sonderfahrten durch die Stadt und die Umgebung, im Herbst von Darmstadt nach Griesheim, im Frühling nach Alsbach. Und dann gibt es noch weitere Sonderfahrten, für Firmen zum Beispiel. Gefahren wird auf der Meter-Spur der Heag mobilo, und die Arbeitsgemeinschaft Historischer Heag-Fahrzeuge, die sich um „Lok 7“ und andere Fahrzeuge kümmert, ist integriert ins Eisenbahnmuseum.

Viele fahren Jahr um Jahr mit dem Feurigen Elias. Und die meisten dürften es wohl ebenso genießen wie Lokomotivführer Klaus Schäfer. Oft seien Familien unter den Fahrgästen, erzählt er, Kinder dürften dann schonmal auf die Lok. Jedenfalls während des Wasserfassens. Normalerweise jedenfalls. „Aber in Corona-Zeiten ist das nicht möglich“, schränkt Schäfer ein.

Und wenn er gefragt wird, was ihn an den Dampflokomotiven begeistert, kommt die Antwort prompt: Schon als Kind habe ihn die Technik fasziniert. Und das ist, wie in seiner Gegenwart zu spüren, bis heute so geblieben: „Man sieht die Bewegungen und die Kraft, die die Lok entwickelt.“

Ob er sich vorstellen kann, dass seine Leidenschaft für die Dampfloks einmal passe sein könnten? Nein, so ein Lebensgefühl bleibt. „Das geht auch nicht weg“, ist er sich sicher, blickt auf den Feurigen Elias, steigt hinauf in den Führerstand – und die Fahrt geht los.

