Ein Bensheimer steht jetzt an der Spitze von BMW

Bensheim/München.Die BMW AG hat seit dem späten Donnerstagabend einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Oliver Zipse. Der 55-Jährige stammt von der Bergstraße. Er ist in Heidelberg geboren, zog in jungen Jahren mit seinen Eltern erst nach Bensheim und dann nach Schwanheim und hat im Jahr 1983 am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Abitur gemacht.

Oliver Zipse hat drei Geschwister und pflegt weiterhin Kontakte zur

...