Ein Bergsträßer diskutiert beim G 20-Gipfel mit

Staats- und Regierungschef der führenden Wirtschaftsnationen haben am Wochenende per Videoschalte am virtuellen G 20-Gipfel teilgenommen. Der Bergsträßer Marcus Pleyer – auf dem Screenshot untere Reihe, ganz links – hat als Präsident der Financial Action Task Force mitdiskutiert.

© G20 Riyadh Summit/AP/dpa