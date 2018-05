Ein Bewerber ohne Unterstützer

Anzeige

Das Amt des Oberbürgermeisters in der Großen Kreisstadt Weinheim, der größten Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, ist begehrt. Am 10. Juni (und in einem möglichen zweiten Wahlgang am 24. Juni) werden sieben Kandidaten antreten.

Nur eine von acht Bewerbungen, die bis zur Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend vorlagen, wurde vom Ausschuss abgewiesen: Jene von Gunnar Krauße aus Weinheim. Er hatte keine Unterstützer-Unterschriften vorlegen können.

Somit stellte der Wahlausschuss unter Vorsitz des nach 16 Amtsjahren scheidenden Oberbürgermeisters Heiner Bernhard fest, dass für alle anderen Bewerber form- und fristgerecht Unterlagen eingegangen sind. Ihre Bewerbung wurde angenommen.