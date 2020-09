Der 30. September 1906 war ein „prachtvoller Sonntag“, heißt es in den Auerbacher Annalen. Niemand konnte ahnen, dass ein Großfeuer in der Nacht auf den folgenden Montag große Teile des Parkhotels Krone in Schutt und Asche legen würde.

Im wahrsten Sinne des Wortes brandaktuell berichtete der Bergsträßer Anzeiger in seiner Ausgabe vom 1. Oktober über die dramatischen Stunden. „Um 1 Uhr

...