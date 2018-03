Anzeige

Für die beiden vierten Klassen der Grundschule an der Weschnitz steht am Dienstagvormittag zudem ein Hausbesuch an. Martin Seebohn vom Weinheimer Beltz Verlag, seit drei Jahren Kooperationspartner des BA bei diesem Projekt, kommt vorbei zu einer Stippvisite in die 4a und 4b der Klassenlehrerinnen Verena Tsige und Elisa Thiede.

Messebesuch auf dem Stundenplan

Mit im Gepäck hat der Experte ein Buch-Geschenk („Kinder Künstler Erlebnissammelbuch“) für jedes Kind sowie einen kurzweiligen Vortrag über die Entstehung eines Buches – vom Start, der Idee des Autors, bis zum Finale, dem Verkauf. Für Allegra und Ann-Kathrin sind die Informationen über die Aufgaben etwa des Buchbinders, des Herstellers oder des Vertriebs neu. „Das haben wir nicht gewusst“, sagen die beiden.

Ziemlich interessant finden die Jungs und Mädels zudem, was Martin Seebohn über die Buchmessen in Frankfurt und vor allem Leipzig erzählt. Für Leipziger Schüler steht der Besuch der Messe sogar auf dem Stundenplan, selbstverständlich während der Unterrichtszeit.

Richtige Lese-Freaks

Diese Neuigkeit führt zu der Frage der Viertklässler, ob es in Einhausen eine Buchmesse gibt. Negativ. Darauf plädieren einige Kids wahlweise für den sofortigen Umzug nach Leipzig oder zumindest für eine Buchmesse in der Weschnitz-Gemeinde.

Dass die Einhäuser Grundschüler richtige Lese-Freaks sind, zeigt sich auch bei der Umfrage zum Thema Bücher-Favoriten. Jedes Kind liest. Das Sortiment reicht von „Harry Potter“ über „Drei Ausrufezeichen“ bis zu „Das Magische Baumhaus“.

Innige Bindung

Manch einer der Schüler pflegt sogar eine besonders innige Bindung zur Literatur. Wie Justus zum Beispiel. Der baut sich am Ende der Stunde in der Mitte des Klassenzimmers auf und verkündet laut und deutlich: „Ich liebe Percy Jackson.“

