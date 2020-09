Üblicherweise liegen in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ zwischen beiden Fotos mehrere Jahrzehnte – nicht so in der heutigen Ausgabe. Ebenfalls noch nie sind die Aufnahmen an ganz verschiedenen Orte entstanden – und dennoch handelt es sich um dasselbe Motiv. Unser heutiges „historisches“ Foto zeigt das Bergsträßer Winzerfest im vergangenen Jahr. Als Vergleichsfoto aus diesem Jahr

...