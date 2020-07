Ein Corona-Fall weniger im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden auch heute keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Das teilte das Landratsamt am Abend mit. Insgesamt sind nur noch 381 Infektionsfälle bekannt, einer weniger als bisher. Grund sei, dass ein am Samstag in Viernheim gemeldeter Fall abgegeben wurde, da der Patient seinen üblichen Aufenthaltsort nicht im Kreis Bergstraße habe. Akut erkrankt sind nach Kreis-Angaben 14 Leute. In den Krankenhäusern wird ein Patient stationär behandelt.

Wie es hieß, gab es acht Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, was einer Quote von 3,0 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen zur Bekämpfung der Epidemie liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist heute um sieben auf 11.169 gestiegen. Die Todesfälle blieben (Stand 0 Uhr) nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden mit 514 konstant. dpa/tm