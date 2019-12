Ein „Fuchs“ für die Berge von Gelben Säcken

Bergstraße.Im Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim (AWZ) des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) sorgt ein neuer Umschlagbagger dafür, dass die Wertstoffe noch schneller auf ihre weitere Reise gehen.

8000 Tonnen – das ist die Menge an Gelben Säcken, die eine Tochtergesellschaft des ZAKB im Auftrag der Systembetreiber der Dualen Systeme in Deutschland (DSD) jedes Jahr im Kreis Bergstraße einsammelt. Eingeladen vor den Haustüren der Bürger, gelangen die Leichtverpackungen anschließend in das AWZ nach Heppenheim, wo sie verfrachtet und auf ihre Reise in die Sortieranlagen geschickt werden.

Hier kommt der neue Umschlagbagger Fuchs MHL 320 ins Spiel: Mit seiner ausfahrbaren Kabine bietet er den Mitarbeitern einen idealen Überblick – auch in die zu beladenden Lkws hinein. „So können die Wertstoffe der Bürger noch platzsparender und schneller umgeschlagen werden“, erklärt Gerhard Goliasch, Geschäftsführer des ZAKB.

„Letztlich sorgt der neue Bagger dafür, dass wir den Frachtraum der Fahrzeuge optimal ausnutzen und möglichst viele Wertstoffe auf einmal abtransportieren können“.

Aber auch beim Sortieren kommt die 20 Tonnen schwere Maschine zum Einsatz. Denn bevor die von den Bürgern und Gewerbetreibenden im Abfallwirtschaftszentrum angelieferten Wertstoffe über Förderbänder in den Sortierbereich transportiert werden können, müssen die großen Haufen unterteilt und die Gegenstände nach Größe getrennt werden. Der 9,20 Meter lange Arm des neuen ZAKB-Kollegen sorgt dabei für ausreichend Spielraum. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019