Ein Glücksfall für die Region

© Dietmar Funck

Ralf Ackermann, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, sprach von einem „Stück Feuerwehrgeschichte“, die Müller maßgeblich mitgeschrieben habe. Die rasante Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehren habe dieser richtig eingeschätzt, die Wehren somit zukunftsfähig gemacht und sich „mit aller Kraft für das ortsverbundene Feuerwehrwesen eingesetzt“. Sein „ruhiges und klares Wort“ sei von allen hochgeschätzt gewesen, so Ackermann, der auch nicht vergaß die „aufwändige Verwaltungstätigkeit“ eines Kreisbrandinspektors zu erwähnen.

Arno Gutsche, Kreisvorsitzender des DRK Bergstraße, nannte Müller einen Partner auf Augenhöhe, der stets mit den Hilfsorganisationen Hand in Hand gearbeitet habe. Gutsche nannte Beispiele wie die Waldbrandkatastrophe im Ried 1976, den nervenaufreibenden Einsatz am Haus eines Waffennarrs in Viernheim, einen Scheunenbrand im Seehof, einen Großbrand in Fürth und die Geiselnahme im „Kinopolis“ im Jahr 2016. Ohne technische Hilfeleistung der Feuerwehren seien viele weitere Einsätze wie beim Hochwasser in Ostdeutschland oder einem ICE-Unfall in Biblis mit Evakuierung der Fahrgäste nicht möglich gewesen. „Ein Anruf bei Wolfgang Müller und es hat funktioniert“, lobte Gutsche den „kurzen Dienstweg“. Die Zusammenarbeit sei geprägt gewesen von Vertrauen, Respekt, Kameradschaft und der Solidarität für alle Hilfesuchenden. Mit seinem Ratschlag an den frisch gebackenen Rentner, sich ein Motorrad zu kaufen, mitsamt Ehefrau durch Odenwald und Pfalz zu düsen und mit den Enkeln „all das zu machen, was die Eltern immer verboten haben“, sorgte der DRK-Vorsitzende für Heiterkeit.

Staatssekretär Thomas Metz, früher im Kreis zuständig für das Brandschutzwesen, sprach Müller eine „große Portion Bodenständigkeit, hohe fachliche Kompetenz, aber auch Diplomatie und die Gabe, Entscheidungen zu treffen und bei Bedarf ein klares Wort zu sprechen“ zu. Dabei habe er immer große Gelassenheit an den Tag gelegt.

Brandschutzdirektor Klaus Hahn vom Hessischen Innenministerium überbrachte die Grüße von Innenminister Peter Beuth. Die Ära Müller sei geprägt gewesen von einer hohen Qualität des Brandschutzes und deutlich begrenzten Mitteln für die Feuerwehren. Mit Verlässlichkeit, Gradlinigkeit, Zielstrebigkeit und der Fähigkeit, auf Menschen zugehen zu können, habe der Ex-Kreisbrandinspektor seine Aufgabe zum Wohl des Gemeinwesens gemeistert.

Hans-Peter Falter von der Notfallseelsorge Bergstraße dankte Müller als einem Geburtshelfer der Notfallseelsorge im Kreis für das „gute zwischenmenschliche Klima“ und seine stetige Präsenz. Er habe ihn als offenen Partner, menschlich sympathisch und verbindlich in der Sache kennengelernt, der es verstanden habe, junge Menschen zu motivieren und zu begeistern. „Er war als Ausbilder ein toller Chef mit Loyalität und Augenmaß.“ gs/Bilder: Funck