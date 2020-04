In den Bensheimer Stadtteil Gronau führt uns unsere heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“. Auch wenn heute eine große Baustelle die Idylle im Meerbachtal stört, fallen dem Besucher doch sofort die zahlreichen wunderschön restaurierten historischen Gebäuden auf. Das Schwarz-Weiß-Bild hat das Archiv der Stadt Bensheim zu Verfügung gestellt. Es stammt ursprünglich von Eberhard Kühner, der es 1989 in seinem Buch „Das Dorf in der grünen Au“ veröffentlichte. Es zeigt das Haus Märkerwaldstraße 120 von Familie Rettig im Zustand vor dem Ersten Weltkrieg. Das städtische Archiv verfügt außerdem über folgende Informationen: Laut Brandkatasterbuch war Georg Nikolaus Rettig (geb. 1779) erster nachweislicher Eigentümer. Er war Leutnant bei der Landwehr, später Schuhmacher und Schankwirt. 1831 teilte man Haus und Hof zeitweise mit Adam Schmunck (1797-1873), späterer großherzoglicher Bürgermeister von Gronau. Bereits 1839, nach der Heirat mit Anna Katharina Heldmann (1816-1882), übernahm Sohn Philipp Rettig II. (1806-1869) das Anwesen wieder komplett. Die nächsten beiden Generationen Johann Philipp IV. (1842-1911) und Johann Philipp V. (1883-1919) waren von Beruf Zimmermann und betrieben im Anwesen eine Zimmerei. Bis zur Übernahme 1936 durch Philipp Rettig VI. (1908-1994) blieb das Haus in der Familie. tn/Bilder: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020