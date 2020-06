Ein Hoffnungsschimmer für die Hoteliers

Bergstraße.Bislang sind die ersehnten Buchungen von Geschäftsreisenden oder auch Familien, die auf Heimaturlaub umgestiegen sind, weitgehend ausgeblieben. Feste und Feiern im Kreis der Liebsten werden weiterhin zu großen Teilen abgesagt. Einen leisen Hoffnungsschimmer versprechen sich die Hoteliers jetzt von den neuen Lockerungen – insbesondere von der Zehn-Personen-Regel. Damit beispielsweise wieder mehr Familienfeste bei ihnen gefeiert werden können, müsse die Zahl jedoch auf 20 bis 30 Personen ausgeweitet werden.

„Sehr bescheiden“ sei die aktuelle Lage auch im Hotel-Restaurant Felix in Bensheim, berichtet Paul Felix aus dem gleichnamigen Familienbetrieb. „Die Gäste haben nach wie vor großen Respekt vor der Pandemie und besuchen uns hier nur sehr zögerlich.“ Wenn beispielsweise schon acht Leute im Gastraum sitzen, dann sei es manchen schon zu viel und sie entscheiden sich doch noch um. Touristenreisende seien weiterhin rar, Anfragen von Geschäftsreisenden seien gänzlich weggebrochen. Ein großes Loch reißen außerdem ausgefallene Feierlichkeiten oder Treffen von Vereinen und Clubs in den Kalender. „Von den neuen Lockerungen erhoffen wir uns jetzt natürlich, dass es bergauf geht“, berichtet Felix. „Wenn sich die Infektionszahlen weiterhin ähnlich positiv entwickeln, wäre es toll, wenn irgendwann auch wieder 20 bis 30 Leute zusammenkommen könnten. Das würde uns schon deutlich helfen.“

Frank Hofmann, stellvertretender Betriebsleiter, berichtet aus dem Karolinger Hof in Lorsch zaghafte Verbesserungen: „Wir spüren, dass es langsam wieder losgeht.“ Allerdings merke man deutlich, dass die Menschen momentan nicht weit im Voraus planen, maximal für vier Wochen. „Was die Regelungen betrifft, sind die Bergsträßer wirklich offen – und auch innerhalb unseres Teams, das aus fast 40 Mitarbeitern besteht, läuft es gut“, so Hofmann. Da ein großer Teil ihrer Gäste der Risikogruppe angehöre, merke man das natürlich im Tagesgeschäft. „Trotz allem blicken wir zuversichtlich in die Zukunft“, so Hofmann.

„Wir kämpfen weiter“

„Wir haben bei uns Stornierungen bis in den August hinein“, berichtet Nikolaus Kube, der gemeinsam mit seiner Frau Kathrin das Hotel zur Bergstraße in Zwingenberg führt. „Dadurch, dass viele Firmen ihre Reisebeschränkungen nicht aufgehoben haben und Meetings über Videokonferenzen stattfinden, fallen bei uns viele Buchungen weg.“ Ebenso problematisch sei es, dass Familienfeiern wie Taufen und Hochzeiten abgesagt oder verschoben wurden. Denn die Geschäftsreisenden und Familienfeiern bestimmen für gewöhnlich ihr Hauptgeschäft. „Wanderer und Radfahrer hatten wir zwar auch schon hier, aber man merkt einfach, dass die Menschen momentan sehr verunsichert sind und dann lieber auf Nummer sicher gehen und absagen.“

Trotz der geringen Gästezahl sei die Arbeit aufgrund der geltenden Maßnahmen nicht weniger geworden. Auch die Zeiten und Aufgaben – wie beispielsweise das Herrichten des Frühstücks – bereite nicht weniger Arbeit. „Wir leben momentan von unserem Erspartem“, so Kube. „Wir hoffen darauf, dass das ein oder andere Ereignis wieder zurück kommt, dass Firmen ihre Beschränkungen lockern, auch wenn es nicht mehr so werden wird, wie es vorher war. Denn gerade jetzt merken die Menschen, dass es auch mit weniger Reisen und dafür über Online-Meetings funktioniert. Trotzdem kämpfen wir weiter, damit die Lichter bei uns nicht ausgehen.“

Verbesserung ist nicht in Sicht

Rainer Jabi, Geschäftsführer des Alleehotels in Bensheim berichtet, dass auch bei ihnen der Geschäftsbetrieb eingebrochen und massiv gestört sei. „Die Zurückhaltung im Firmenreiseverkehr und im Seminar- und Tagungswesen besteht weiterhin, eine Verbesserung der Buchungssituation ist für uns momentan nicht absehbar.“ Ein geordneter Hotelbetrieb sei im Moment schlichtweg nicht möglich.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020