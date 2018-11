Ein Inder berichtet über seine Heimat

Bergstraße.Beim Themenkreis von 50plus aktiv an der Bergstraße berichtet am 28. November (Mittwoch) Diplom-Theologe und Altenpfleger Ramu Kumar aus Indien über seine Heimat, Kultur und Religion. Von 10 bis 12 Uhr ist er im Seniorentreff, Hauptstraße 53 in Bensheim, zu Gast. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, Gäste sind willkommen.

Fragerunde und Diskussion

Anschließend werden Kaffee und Kuchen serviert und Kumar beantwortet Fragen und diskutiert mit den Gästen. „Der Staat Indien ging 1947 aus dem Zusammenbruch des britischen Kolonialreiches und dessen Teilung in das hinduistische Indien und das muslimische Pakistan hervor. Heute ist Indien mit 1,2 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt und wird als weltgrößte Demokratie bezeichnet“, informiert der Themenkreis im Vorfeld.

Vier große Religionen

„Die Geografie Indiens erstreckt sich von den schneebedeckten Gipfeln des Himalaya im Norden bis zu den tropischen Palmenstränden im Süden. Die größten Städte des Landes sind Mumbai im Westen, Kolkata im Osten, Chennai im Süden und die zentral gelegene Hauptstadt Neu Delhi. Heute sind 81 Prozent der Inder Hindus, 13 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen und ein Prozent Buddhisten.“ red

