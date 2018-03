Ein Job mit Bart und Mantel

Ein gefragter Mann: Vereine, Betriebe und Einzelhändler sind auf der Suche nach Nikoläusen, die Geschenke verteilen. © dpa

Bergstraße.Es gibt ihn noch, den krisensicheren Job: Die Arbeitsagentur in Darmstadt sucht Nikoläuse und Weihnachtsmänner, da das bisherige "Stammpersonal" die vorliegenden Aufträge nicht bewältigen kann. Wer in den nächsten Wochen - und insbesondere am 6. und 24. Dezember - gerne als rot gekleideter Saisonarbeiter Kinder bescheren oder bei Vereins- und Betriebsfeiern Geschenke verteilen möchte, kann

...

Sie sehen 49% der insgesamt 824 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2012