Ein kaltes Wochenende steht vor der Tür

Hessenwetter.Am Wochenende wird es in Hessen noch kälter: Während am Freitag noch Temperaturen bis zwei Grad möglich sind, soll es am Samstag nach aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes verbreitet Dauerfrost geben. Die Temperaturen bleiben auch tagsüber weitgehend unter null Grad. In der Nacht auf Sonntag erwartet der DWD im Bergland Tiefsttemperaturen von bis zu minus neun Grad. Durch Schneefall kann es zu glatten Straßen kommen. Auch am Sonntag soll es immer wieder schneien. Die Temperaturen bleiben auch hier laut DWD weitgehend im negativen Bereich.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021