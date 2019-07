Ein letzter Blick auf den Oldtimer-Schatz

Bergstraße.„Blutet Ihnen nicht das Herz?“ Das war die wohl am häufigsten gestellte Frage, die Manfried Bauer beantworten musste. Dicht gefolgt von „Was verbirgt sich hinter dem Tresor?“ und „Was geschieht mit den Räumlichkeiten, wenn alles weg ist?“. Manfried Bauer wirkte am letzten offiziellen Öffnungstag seines Stoewer-Museums in Wald-Michelbach gelassen und gefasst. Zum Essen kam er jedoch nicht,

...