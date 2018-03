Ein Liberaler, der alle Höhen und Tiefen der Partei erlebt hat

„Ich war kein folgsamer Parteisoldat, sondern habe mir auch der Luxus einer eigenen Meinung erlaubt“, sagte Gerhard Molzahn in Wald-Michelbach in seiner Dankesrede anlässlich seiner Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft in der FDP. Er nutzte die Gelegenheit aber auch zu einigen grundsätzlichen Gedanken zur Demokratie.

Demokratie ist ...

Dabei schlug er den Bogen von der Koalition von SPD und FDP ab 1969, der neuen Ostpolitik unter Willy Brandt bis hin zur aktuellen Großen Koalition und dem Einzug der AfD in den Bundestag. Viele besorgte Stimmen fragten, ob die Demokratie durch das Auftreten dieser rechtspopulistischen Gruppierung ernsthaft gefährdet sei. „Ja, sie ist es, aber nur dann, wenn wir Demokraten solchen teils nationalistischen, antisemitischen und völkischen Parolen nicht energisch und wachsam gegenübertreten“, lautete seine Antwort.

... keine Selbstverständlichkeit

Hieraus werde deutlich, dass die Demokratie kein einmaliges Geschenk sei, das man freudig auspacke und dann sorglos genieße. „Wir haben uns vielleicht zu sehr an eine anstrengungslose Selbstverständlichkeit einer freien Gesellschaft gewöhnt, dabei aber übersehen, dass eine offene Gesellschaft kein Selbstläufer ist. Wir Demokraten, ob liberal, sozialdemokratisch oder konservativ, stehen in der Pflicht, sie zu erhalten – bei allen Unterschieden in den Zielsetzungen.“

Das verlange eine lebendige Debattenkultur in den Parlamenten, das habe Kritik der Parteien untereinander zur Folge, das führe zu Kritik der Öffentlichkeit und der Medien an Parteien und Politikern. Diese Auseinandersetzungen seien aber geradezu das Lebenselixier der Demokratie, solange sie fair und an der Sache orientiert seien. Diese Grenzen seien auch früher immer einmal überschritten worden, doch was heute häufig im Internet im Schutz der Anonymität geboten werde, habe eine neue Stufe erreicht. jün