Ein Multitalent im Dienste der Tradition

Bergstraße/Einhausen.Man mag es kaum glauben, wie kreativ und was für ein heller Kopf dieser Mann ist und wie viele verschiedene Talente er besitzt. Er fotografiert wie ein Weltmeister und zählt zu Deutschlands besten Tierfotografen. Zu seinen jährlichen Bilderschauen aus der Reihe „Faszination Natur“ lädt er seit nunmehr zwölf Jahren ein. Sein letzter Vortrag begeisterte mehr als 300 Besucher und viele seiner prämierten Fotos wurden schon in Bildbänden veröffentlicht. Fahrt aufgenommen hat seine Karriere als Fotograf und seine Leidenschaft für die Vogelwelt und die Natur schon im Alter von zwölf Jahren als ein „Knipsapparat“ unter dem Weihnachtsbaum lag.

Und weiter: Er reimt und dichtet mit Herz, Verstand und Niveau über die große und kleine Politik, über Pleiten und Pannen. Er bastelt darüber Vierzeiler und liest den starken Männern aus Amerika und Korea – und im nächsten Augenblick den Nachbarn von nebenan – die Leviten, „so dass jeder irgendwie noch gequält lachen kann. Parteiisch bin ich aber nicht“. Seit 16 Jahren baut er prächtige Prunkwagen für Königinnen und deren Gefolge. Um nur einige seiner Freizeittätigkeiten – von Hobbys kann schon fast keine Rede mehr sein – zu nennen. Und obendrein bereitet ihm all das noch wahnsinnig viel Spaß, denn er tut es ehrenamtlich und für die Menschen im Ort.

Bekannt wie ein bunter Hund

Das Multitalent heißt Heinz Diehl, kommt aus Einhausen und ist dort logischerweise bekannt wie ein bunter Hund. Wenn nicht er – wer sonst hätte den Sonderpreis „Lebendiges Brauchtum“ verdient, der ihm beim Bergsträßer Bürgerpreis 2018 durch den Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim verliehen wurde? Kein Geringerer als Bürgermeister Helmut Glanzner hatte den kreativen Tausendsassa mit den besonderen Fähigkeiten und Begabungen und dem beeindruckenden Durchhaltevermögen für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Den Sonderpreis für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement aber hat der gelernte Elektriker mit dem Kopf voller Ideen und den geschickten Händen nicht nur für seine Fotokunst und seine beeindruckenden Bildervorträge, sondern hauptsächlich für sein Wirken und seinen Einsatz für die Einhäuser Kerb bekommen. Nicht zuletzt durch ihn hat sich die jährliche Traditionsveranstaltung nämlich zu einem Highlight mit Alleinstellungsmerkmal entwickelt, die auch Gäste aus der Landeshauptstadt – darunter den ehemaligen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann – schwer beeindruckt.

Der Verein zur Erhaltung der Tradition als Ausrichter der Einhäuser Kerb hat die Verdienste des mittlerweile 77-Jährigen schon vor 25 Jahren mit dem „Goldenen Giggel“ gewürdigt. Seitdem sind viele Jahre ins Land gegangen – und Heinz Diehl ist noch immer mit der gleichen Begeisterung und Leidenschaft dabei. Jeweils vier Wochen vor der Kerb drückt er dem Kerwevadder pünktlich und zuverlässig den brandaktuellen Kerwespruch in die Hand. Dafür ackert er das ganze Jahr über, schreibt jeden Tag Ideen auf, verfolgt die Fernsehnachrichten und studiert die Lokalzeitung.

Welt- und Europapolitik, lokale Aufreger und feine Seitenhiebe und Sticheleien in Richtung Lorsch bringt er zu Papier. An Themen hat es ihm jedenfalls im vergangenen Vierteljahrhundert nicht gemangelt. „Mein Vorbild ist Wilhelm Busch“, verrät Diehl, der nicht nur wunderbar und flüssig formuliert, sondern auch schwierige Zusammenhänge so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind – aber kein bisschen abgedroschen oder gar peinlich. Sein Erfolgsgeheimnis ist es, Satire mit Witz und einem Körnchen Wahrheit zu verbandeln.

Keine Frage, die Kerwesprüche von Heinz Diehl – und bei jedem einzelnen von bisher insgesamt 25 Exemplaren handelt es sich um ein Zeitdokument – sprengen den Rahmen der üblichen Vorträge bei Volksfesten, was Qualität und Inhalt anbelangen. Der Terrorangriff auf das World Trade Center, die Marotten des amerikanischen Präsidenten und das Brexit-Karussell hat Heinz Diehl schon mit großem Unterhaltungswerk kommentiert – und auch den Sandhasen die Leviten gelesen.

„Es muss wohl in den Genen liegen und kommt von der mütterlichen Seite meiner Familie“, beantwortet er die Frage nach den Wurzeln seiner schriftstellerischen Fähigkeiten und schnellen Auffassungsgabe. Aber sein ehrenamtliches Engagement in seiner Heimatgemeinde für den Verein zur Erhaltung der Tradition umfasst noch weitere Tätigkeiten. So stand Diehl an Fastnacht schon in der Bütt, er hat die Narrenkappe (Giggelskamm) entworfen und Bühnenbilder gestaltet. Er war lange Jahre Mitglied der Kerwezeitungsredaktion und hat im jungen Alter von 16 Jahren zusammen mit seinem Bruder mit dem Bau der Kerwewagen begonnen – und seitdem kein Jahr pausiert.

Von den Besten lernen

Inzwischen ist sein Sohn in seine großen Fußstapfen getreten und bastelt, bosselt, malt und zimmert mit der gleichen Begeisterung wie sein Vater am aufwendigen Outfit der Kerwekarossen und am Motivwagen für die Hoheiten. Senior Heinz Diehl unterstützt den Junior dabei nach wie vor. Dass dieser sogar gemeinsam mit zwei Kerweborsche bei einem Wagenbauer des Düsseldorfer Rosenmontagsumzugs Kurse im Figurenbau belegt und mit großem Erfolg abgeschlossen hat, macht ihn natürlich stolz.

Auch Ehefrau Marianne gehört zum Erfolgsgespann Diehl. Sie ist die Erste, die die Manuskripte zu den Kerwesprüchen lesen und kommentieren darf, und sie ist es auch, die die mit Bleichstift geschriebenen Seiten anschließend ordentlich und für den Kerwevadder gut lesbar abtippt.

