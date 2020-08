Ein neuer Corona-Fall in Bürstadt

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurde am Mitwoch nur ein neuer Corona-Fall gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 464 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Der neue Fall stammt aus Bürstadt. In den Krankenhäusern werden fünf Patienten mit einer Infektion beziehungsweise einem Verdacht darauf behandelt, insgesamt sind 47 aktive Infektionen im Kreisgebiet gemeldet. Unter anderem in Lindenfels und Zwingenberg gibt es zurzeit keine Corona-Patienten.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 12,6 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Die sogenannte Inzidenz ist damit etwas gesunken. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

In Hessen gab es heute 167 neue Coronavirus-Infektionen. Insgesamt wurden im Land damit bislang 13.842 Fälle gemeldet. Das Land zählt insgesamt 528 Tote. dpa/tm