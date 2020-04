Ein neuer Infektionsfall am Ostermontag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es einen neuen Corona-Infektionsfall. Insgesamt sind damit 268 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. 15 Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Zur Zahl der Genesenen gab es heute keine Angaben. Am Freitag hatte sie bei 121 gelegen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen lag am Ostermontag (Stand 14 Uhr) nach Angaben des Sozialministeriums bei 6093. Das sind 90 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 136.

In Deutschland sind bis Montagnachmittag mindestens 126.000 (Vortag 16.15 Uhr: 123.600) Infektionen registriert worden. Mindestens 2942 (Vortag 2800) Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben rund 64.300 Menschen die Infektion überstanden. Damit gelten etwa die Hälfte der bisher erfassten Infizierten inzwischen als genesen. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen – unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht durch Tests erfasst wurden. dpa/tm