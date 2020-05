Ein neuer Infektionsfall am Samstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es einen neuen Corona-Infektionsfall. Er wurde aus Viernheim gemeldet. Insgesamt sind damit 312 Fälle bekannt, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Sechs Patienten sind in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben.

Die Zahl der Infektionen in Hessen hat sich auf 8479 erhöht. Das waren 86 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand 14 Uhr) mitteilte. In Hessen gibt es demnach nun 367 Todesfälle, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht werden.

In Deutschland sind bis zum Nachmittag mehr als 162.300 Infektionen registriert worden. (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 161.500 Infektionen). Mindestens 6639 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang gestorben (Vortag: 6556). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag weiter bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm