Ein neuer Infektionsfall in Viernheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es einen neuen Corona-Infektionsfall - und zwar in Viernheim. Insgesamt sind damit nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt 291 Fälle bekannt. 192 Personen aus dem Kreis seien mittlerweile genesen. Zudem hat es zwei Todesfälle gegeben. Nach wie vor liegen zehn Patienten in Krankenhäusern.

In Hessen haben sich inzwischen 7305 Menschen infiziert. Das sind 77 Fälle mehr als am Vortag, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) sagte. Die Zahl der Todesfälle stieg um 11 auf 257. Von den Erkrankten werden nach Klose 974 stationär in Krankenhäusern behandelt, 259 müssten beatmet werden. Laut Klose stehen in den Krankenhäusrn mehr als 13.300 freie Betten bereit, darunter rund 2100 mit einem Beatmungsgerät.

In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mehr als 144.300 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 142.600 Infektionen). Mindestens 4675 (4462) Infizierte sind den Angaben zufolge gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts haben rund 95.200 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm