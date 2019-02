Ein Projekt, das seiner Zeit voraus war

Bergstraße.„Das Programm war seiner Zeit voraus“, so Landrat Christian Engelhardt beim Abschlusstreffen des Projekts „Integration braucht Partnerschaft“ in Heppenheim. Schon Jahre, bevor ab 2015 Millionen von Flüchtlingen, Migranten und anderen Schutzsuchenden nach Deutschland kamen, hatte der Kreis Bergstraße eine Initiative gestartet, die Menschen in ihrer neuen Umgebung begleiten und ihnen bei der

...