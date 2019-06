Ein sicherer Hafen – mit zu wenig Platz

Bergstraße.Seit fast zwei Jahren lebt Tara C. mit ihrer zehn Jahre alten Tochter in einem nicht einmal zehn Quadratmeter großen Zimmer im Bensheimer Frauenhaus. Sieben weitere Frauen sind ebenfalls schon zwischen sechs Monaten und mehr als einem Jahr dort. Sie alle finden auf dem freien Markt keine bezahlbare Wohnung. Für 370 Euro Miete – so viel würde das Jobcenter übernehmen – ist so gut wie nichts zu haben. So wurde aus Notlösungen ein Dauerzustand. Weil die Frauen aber länger als beabsichtigt im Frauenhaus verweilen, müssen aufgrund des Platzmangels drei Viertel der weiteren Schutzsuchenden abgewiesen werden. Die elf Familienzimmer mit 24 bis maximal 32 Betten sind immer belegt.

Um Tara C. und 1511 andere, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen sowie 1401 Kinder kümmert sich seit mehr als 30 Jahren der Verein Frauenhaus Bergstraße mit seinem ehrenamtlichen Vorstand – um ihre vorübergehende Bleibe, ihre Sicherheit, ihre Unversehrtheit, um Maßnahmen zur Prävention, Netzwerkarbeit, Organisation, Wirtschaftspläne, Konzepte und Verwaltung. Ein hauptamtliches Team mit zwei Diplom-Sozialarbeiterinnen, zwei Sozialpädagoginnen, einer Erzieherin und einer Wirtschafterin ist bei dem knapp hundert Mitglieder zählenden Verein angestellt – in den übrigens seit Kurzem auch Männer eintreten können.

Gegen Widerstand durchgeboxt

Und was sich vor 30 Jahren niemand vorstellen konnte und schon gar nicht gewünscht hat – am allerwenigsten Stadträtin Ruth Nauheimer, die das Frauenhaus gegen erheblichen Widerstand aus Politik und Gesellschaft durchgeboxt hat: Frauenhäuser, in denen Frauen aller Nationalitäten, die von ihrem Ehemann oder Partner misshandelt und gedemütigt wurden, Tag und Nacht Zuflucht und Schutz finden, werden heute mehr denn je gebraucht. Alle Frauenhäuser in Deutschland sind überbelegt und am Rande des Kollapses. Aktuell werden 5000 weitere Plätze benötigt.

Dass psychische und physische Gewalt gegen Frauen nicht mehr länger als Kavaliersdelikt und Tabu behandelt wird, vor dem Nachbarn und Freunde die Augen verschließen, sondern als wichtiges Thema in der Öffentlichkeit Beachtung findet, ist in Bensheim vor allem dem Verein Frauenhaus Bergstraße zu verdanken. Er macht teils in Kooperation mit dem Landkreis und den Kommunen sowie mit Unterstützung weiterer Partner mit vielerlei Aktionen immer wieder darauf aufmerksam und setzt sich gleichzeitig für die Opfer ein.

Deshalb haben der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim den Verein 2018 mit dem Bergsträßer Bürgerpreis in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet. Die langjährige Vereinsvorsitzende Christine Klein nahm die Auszeichnung „stellvertretend für alle Frauen, die sich deutschlandweit und international für Frauenrechte einsetzen“ entgegen.

Neben dem Frauenhaus fungiert der Verein auch als Träger für die (personell unterbesetzte) Beratungs- und Interventionsstelle „Häusliche Gewalt gegen Frauen“ in Bensheim und den Außenstellen Lampertheim und Rimbach. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Vorsitzender Christine Klein, Stellvertreterin Maria Heeß, Kassenwartin Constanze Hiemenz, Schriftführerin Renate Tietz und den Beisitzerinnen Heidrun Kübler, Andrea Steines, Brigitte Wagenknecht und Brigitte Schmitt-Drawitsch.

Sanierung bei laufendem Betrieb

Weil das Frauenhaus, dessen Gebäude Eigentum des Kreises Bergstraße sind, in die Jahre gekommen und längst renovierungsbedürftig ist, stehen in nächster Zeit wichtige Arbeiten und Veränderungen an, die den Vereinsvorstand erneut herausfordern. Die Komplettsanierung mit Instandsetzungen und Modernisierung, mit neuer Elektronik, Heizung, Wasserleitungen, Küche und so weiter soll ab 2020 bei laufendem Betrieb erfolgen. Außerdem wird ein dringend benötigter kleiner Verwaltungstrakt angebaut. Die Gesamtmittel stellt zum überwiegenden Teil der Kreis bereit.

Finanziert wird der Betrieb des Frauenhauses vom Land Hessen (2018 mit 116 000 Euro), dem Kreis Bergstraße (2018 mit 146 360 Euro) sowie Mieteinnahmen und Spenden. Damit stattete der Verein im Vorjahr die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen mit Computern aus und bildete Rücklagen für notwendige Investitionen, insbesondere nach der Sanierung des Gebäudes. Spenden werden im Notfall auch für Kleidung und Lebensmitteln für Frauen und Kinder eingesetzt, dann für die Beschaffung wichtiger Dokumente, für Sprachunterricht, Hausaufgabenhilfe, Hilfen bei Umzug und Wohnungseinrichtung sowie beispielsweise für Freizeitangebote.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019