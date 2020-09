Ein Sommer, der erst im November endet

Südhessen/Bergstraße.Normalerweise würde der Kultursommer Südhessen (Kuss) im September seinen Abschluss finden, doch in diesem Jahr ist alles anders. Um die Kultur in Südhessen bestmöglich zu unterstützen, verlängert der Kuss seine Laufzeit bis zum 15. November.

Neben den „Tagen der offenen Ateliers“ am 19. und 20. September kündigen sich noch mehr als 50 weitere Events aus den Bereichen Bildender Kunst, Musik, Theater und Kleinkunst an, die sich sowohl digital als auch hautnah vor Ort – mit Abstand – erleben lassen.

Im September gibt es beispielsweise noch ein Angebot am 18. September im Alternativen Zentrum Rödermark: Zusammen mit dem Kabarettisten Philipp Weber können die Besucher im Dinjerhof einen Blick in die Zukunft werfen.

Weitere Highlights im Kuss sind die Ausstellung „Alles im Eimer 3.0“ des Künstlers Heinz W. Lotz in der Regionalgalerie Südhessen im Regierungspräsidium Darmstadt (ab Mittwoch), das Pianokonzert „Tschaikowsky“ am 19. September in der Römerhalle Dieburg mit Rezitationen aus dem langjährigen Briefwechsel des Komponisten mit seiner Mäzenin Nadeshda von Meck, die Goldbergvariationen von Bach gespielt vom Pariser „Ardeoquartett“ im Pfungstädter Rathaus (20.) oder auch die zweigeteilte Französische Orgelnacht in der Katholischen Kirche St. Ludwig in Darmstadt mit Werken von französischen Komponisten, dargeboten von Domorganist Hans-Jürgen Kaiser (Fulda) in der ersten Hälfte und mit dem Stummfilm „Die Passion der Jeanne d‘ Arc“, improvisierend begleitet von Domorganist Stefan Schmidt (Würzburg) in der zweiten Hälfte (beides am Freitag, 18. September.

Wer sich für bildende Kunst interessiert und wissen möchte, wie ein Holzblock zur Muschel wird und aus vielen Farbpunkten Gesichter entstehen, der sollte sich den 19. und 20. September dick im Kalender anstreichen. Mit den „Tagen der offenen Ateliers“ öffnen sich die Türen von rund 50 Kunsträumen in Darmstadt und in den umliegenden Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Odenwaldkreis. Dabei werden sowohl Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Keramik-, Video- und Recyclekunst als auch Installationen, Glasobjekte, Schmuck und mehr gezeigt.

Sich in gemütlicher Atmosphäre mit den Künstlern austauschen, Musik und Lyrik lauschen oder an verschiedenen Aktivitäten (zum Beispiel Yoga, Malkurs oder Weinverkostung) teilnehmen – die Künstler machen dies auch zu Corona-Zeiten möglich. Aufgrund des begrenzten Platzes der Ausstellungsräume wird empfohlen, seinen geplanten Besuch vorher anzumelden. Gäste sind angehalten, die hygienischen Mindestregeln vor Ort zu beachten. Änderungen am Programm sind weiterhin möglich. red

Info: www.kultursommer- suedhessen.de

