Wer die Nibelungenstraße in Elmshausen entlangfährt, bemerkt vielleicht eine Baulücke gegenüber dem historischen Rathaus. Hier stand einst ein Gebäudekomplex mit der Gaststätte „Zum Hohberg“. Die Zeiten, in denen die Elmshäuser hier gesellig zusammenkamen, waren auch vor dem Abriss schon lange vorbei und das Lokal ein trauriges Kapitel der zahlreichen Schließungen von Restaurants und Kneipen im Odenwald. Heute gibt es in Elmshausen keines dieser traditionellen Lokale mehr, in denen sich Einheimische früher trafen oder Ausflügler einkehrten. Das historische Bild entstand am Abend des 16. Oktober 2000, kurz bevor die Mauern des Gebäudes eingerissen wurden. Auf dem hinteren Teil des freigewordenen Areals entstanden Reihenhäuser. Der vordere Bereich blieb unbebaut, um die Übersichtlichkeit der Kurve zu verbessern. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.05.2020