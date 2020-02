Ein unkonventionelles Kartenspiel als Zukunftsvision

Bergstraße.Die Karl-Kübel-Stiftung mit Sitz in Bensheim hat am Mittwoch den Fairwandler-Preis 2020 an vier junge Initiativen verliehen. An der Veranstaltung am Vorabend zum gestrigen Welttag der sozialen Gerechtigkeit in der Frankfurter Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter nahmen rund 200 Gäste teil.

„Für eine empathische Gesellschaft braucht es Kontakte außerhalb der digitalen Welt,“ erklärte Samson

...