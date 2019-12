Ein Verein, der Brücken zwischen den Menschen baut

Bergstraße.Mit ihrem Sozialpreis wollen die Jungsozialisten im Kreis Bergstraße Projekte und Initiativen auszeichnen, die sich in besonderer Weise um soziale, bildungsorientierte und integrative Belange kümmern. Nachdem der Sozialpreis im vergangenen Jahr erstmals an zwei Vereine übergeben wurde, durften sich in diesem Jahr wieder zwei Einrichtungen über die mit einer Spende verbundene Ehrung freuen. Die 200 Euro pro Preis setzen sich aus Spenden von Mandatsträgern der Bergsträßer SPD zusammen und sind laut Jusos als kleine Aufmerksamkeit und zugleich als großes Dankeschön für die wertvolle Arbeit der Preisträger zu sehen.

Nachdem die Jusos den ersten Sozialpreis bereits an die Jugend- und Suchtberatung „Prisma“ in Lampertheim übergeben hatten, besuchten sie kürzlich die Beratungsstelle von „Wir dabei!“ in Nieder-Liebersbach. Den Vor-Ort-Termin nutzten neben den Jusos auch Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, der SPD-Kreisvorsitzende Marius Schmidt und der Kreisbeigeordnete Karsten Krug, um sich über die Angebote des Vereins zu informieren.

„Wir dabei!“ wurde 2007 von neun Müttern gegründet, deren Kinder eine Behinderung haben. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien mit einem „besonderen“ Kind von Anfang an zur Seite zu stehen. Für dieses Ziel setzt sich ein buntes Team aus Menschen mit und ohne Behinderung, Angehörigen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ein. Dies wird konkret mittels Beratungen, Vernetzung der Eltern, Begleitung bei Behördengängen und direkter Hilfe bei Anträgen realisiert.

„In diesem Jahr hatten wir bereits 157 Beratungen in der EUTB und 31 Beratungen in der allgemeinen Beratungsstelle des Vereins. Die damit verbundenen Herausforderungen sind von Fall zu Fall verschieden“, berichtet Alexandra Christmann vom Vereinsvorstand.

Da hilft es, dass „Wir dabei!“ 2017 den Zuschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für eine der bundesweit 500 neuen Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie deren Angehörige erhielt. Dadurch kann „Wir dabei!“ als Trägerverein derzeit drei Mitarbeiter unterschiedlicher Qualifikation in der EUTB beschäftigen.

Im Austausch mit dem ehrenamtlichen Vereinsvorstand kam zur Sprache, dass die Förderung seitens des Ministeriums jedoch befristet ist und eine Verlängerung über weitere zwei Jahre hinaus zuerst beantragt und genehmigt werden muss. „Wir wollen, dass der Verein langfristig planen und seinen wichtigen Beitrag zur Inklusion uneingeschränkt fortsetzen kann. Wir werden uns daher für die Aufhebung der Befristung bei ,Wir dabei!’ einsetzen“, versicherte der SPD-Unterbezirksvorsitzende Marius Schmidt.

Ferner informierte Alexandra Christmann über die speziellen Angebote des Vereins. So werde Kindern ein Mathedidaktik-Programm angeboten, welches sich an Kinder mit Rechenschwäche richtet. „Außerdem findet jeden zweiten Monat das ,Wir dabei!’-Café statt. Als Treffpunkt für betroffene Eltern und Großeltern können wir so einen intensiven Erfahrungsaustausch bieten“, so Vorstandsmitglied Tanja Pflästerer.

„Hier ist es normal, verschieden zu sein. Mit seinem Beratungsangebot stellt der Verein eine große Hilfe für viele dar und durch seine Tätigkeiten werden Brücken zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gebaut. Daher sehen wir den Sozialpreis bei ,Wir dabei!’ bestens aufgehoben“, resümierte Juso-Vorsitzender Philipp Ofenloch. red

