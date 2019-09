Ein Verletzter nach Unfall mit Kanone

Eine solche Kanone zündete beim Westerntreffen zu früh. © Kopetzky

Bergstraße.Der Schock kam zum Schluss. Mit einem Unfall endete das Westerntreffen des Schützenvereins Hassia am Sonntag in Fürth. Gegen 13 Uhr sollten die Kanonen am Schützenhaus für die traditionellen Böllerschüsse geladen werden. Dabei zündete eine Kanone aus noch ungeklärten Gründen zu früh. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen auf Nachfrage mit. Ein Mann wurde an der Hand verletzt und mit dem

...