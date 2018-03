Einblicke ins Innenleben der AfD

Stefan Adler tritt als Landtagswahlkandidat der AfD im Wahlkreis Bergstraße-West an. © Strieder

Bergstraße.Stefan Adler wird als Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Bergstraße-West in den Landtagswahlkampf ziehen. 21 von 24 stimmberechtigten Parteimitgliedern entschieden sich bei der Wahlkreisversammlung der Partei am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus des Bensheimer Stadtteils Langwaden für den 26 Jahre alten Schatzmeister des Viernheimer Ortsverbandes. Drei Stimmen gingen an seinen

...

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.03.2018