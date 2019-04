Einbrecher in Einfamilienhäusern

Rimbach/Birkenau.Zwei Einfamilienhäuser sind am Wochenende von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Die weiteren Ermittlungen, in beiden Fällen, hat die Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

In der Zeit zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, hebelten die Täter die Terrassentür eines Anwesens in der Burgunderstraße in Rimbach. Nach ersten Erkenntnissen fiel den Kriminellen Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Die Summe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht beziffert. Im Birkenauer Ortsteil Nieder-Liebersbach hatten es die Unbekannten auf ein Haus in der Weinbergstraße abgesehen, an dem sie einen Rollladen hochschoben und ein Fenster aufhebelten. Ob und in welchem Umfang sie hier am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht Beute machten, ist noch nicht bekannt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019