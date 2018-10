Einbrecher nutzen die dunkle Zeit

Bergstraße.Mit der Uhrumstellung und dem Beginn der dunklen Jahreszeit sind am Wochenende auch Einbrecher an der Bergstraße wieder aktiver geworden. In Bensheim, Lorsch, Heppenheim, Lampertheim und Birkenau drangen die Kriminellen in Wohnhäuser und in eine Bäckerei ein. Auf der Suche nach der „schnellen Mark“ steckten die Täter vornehmlich Geld, Münzen und Schmuck ein. Der Gesamtschaden liegt bei über 10 000 Euro.

Nicht Backwaren, sondern der Inhalt eines Tresors war das Ziel, als Kriminelle in der Nacht zum Montag in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Hauptstraße in Bensheim einbrachen. Den Zugang verschafften sich die Täter über die aufgehebelte Fensterfront.

Geld und Schmuck erbeutet

In Lorsch drangen noch Unbekannten am Sonntag zwischen 14 und 20.15 Uhr durch ein aufgebrochenes Erdgeschossfenster in ein Haus in der Marienburger Straße ein. Vom Erdgeschoss bis zur obersten Wohnetage wurde alles durchwühlt. Geld und Schmuck waren die Beute. Tags zuvor wurde auf gleiche Art in ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße eingebrochen. Dort schnappten sich die Täter Bankkarten sowie eine Parfümflasche.

Schmuck und Münzen wurden in der Nacht zum Sonntag in Lampertheim-Hüttenfeld erbeutet. Die Eindringlinge liefen durch den Garten, um eine Tür zum Haus in der Seefeldstraße aufbrechen zu können. Bei der Suche nach Wertvollem wurden alle Räume und Schubladen durchsucht. Schmuck und Sammelmünzen fielen so in Diebeshände. Die Tatzeit wird zwischen 18.30 und 9.30 Uhr eingegrenzt.

Durch die aufgebrochene Balkontür gelang es Unbekannten, in ein Wohnhaus in Birkenau, Ortsteil Nieder-Liebersbach, einzusteigen. Nach erster Durchsicht haben die Einbrecher zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, Schmuck gestohlen.

Die Kripo in Heppenheim ermittelt. Hinweise nehmen die Beamten auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018