Einbrecher steigen über hohes Hoftor

Bergstraße.Über ein rund zwei Meter hohes Grundstückstor sind Einbrecher in Lampertheim geklettert, um in ein Einfamilienhaus in der Roonstraße einzusteigen. Wie die Polizei gestern berichtete, liegt der Tatzeitraum am Dienstag zwischen 9.30 und 21 Uhr. Auf das Grundstück gelangt, hebelten die Täter die Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und flüchteten mit rund 300 Euro Bargeld. Die Ermittler halten es für möglich, dass die flüchtigen Täter beim Übersteigen des Tores beobachtet wurden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim nimmt unter der Telefonnummer 06252 / 7060 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018