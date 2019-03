Einbrecher suchen Geschäfte heim

Viernheim.Fünf Geschäfte wurden in Viernheim von Einbrechern heimgesucht. Eine Zeugin konnte am gestern Morgen, 15. März, einen Mann beobachten, wie er aus dem Fenster eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Viernheimer Rathausstraße/ Ecke Molitorstraße gesprungen ist und in unbekannter Richtung weglief. Die alarmierte Polizei stellte schnell fest, dass ein Fenster zu dem Sanitätshaus aufgebrochen war. Im

...