Einbrecher verwüsten Wohnung

Bergstraße.Auf der Suche nach Wertvollem haben bislang unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lampertheimer Otto-Hahn-Straße hinterlassen. In der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und suchten nach Beute. Dabei beschädigten und zerstörten sie scheinbar wahllos das

...

Sie sehen 45% der insgesamt 886 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.06.2018