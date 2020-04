Einbrecher war schwer aktiv

Bergstraße.Dem 32-jährigen Mann, der am Ostermontag nach einem Einbruch in Einhausen durch die Polizei festgenommen wurde, konnten mittlerweile nicht nur mehrere Straftaten an der Bergstraße zugeordnet werden, sondern auch im Kreis Groß-Gerau. Insgesamt beziehen sich die konkreten Ermittlungen auf 18 Fälle. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter am Dienstag (14.) wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, teilt die Polizei mit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020