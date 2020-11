Einbruch in Bäckerei gescheitert

Lorsch.Gescheitert sind Einbrecher, die zwischen Samstagabend (14.11.), 20 Uhr, und Sonntagmorgen (15.11.), 4.45 Uhr, in Lorsch versucht haben, eine Tür zu einer Bäckerei in der Hirschstraße/Bereich Von-Hausen-Straße aufzubrechen. Die

massive Tür gab nicht nach. Auch das speziell gesicherte Fenster konnte von den Ganoven nicht überwunden werden. Beim Einbruchsversuch ist ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020