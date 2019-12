Einbruch in Bürogebäude

Bergstraße.Einbrecher haben über die Weihnachtsfeiertage ein Bürogebäude in Hirschhorn heimgesucht. Zwischen Mittwoch und Donnerstag schlugen die Kriminellen ein Fenster ein, um in das Anwesen einzudringen. Hier durchwühlten sie mehrere Büros und brachen verschiedene Zwischentüren auf. Zeugen entdeckten die Spuren der Eindringlinge gegen 12.30 Uhr am Donnerstag und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis zum Mittag des Vortages zurück. Ob die Täter bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen. p ol

