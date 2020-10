Einbruch in Juweliergeschäft

Darmstadt.Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag (12.10.) Schmuck aus den Schaufenstern eines Juweliers in der Darmstädter Ludwigstraße. Die Täter schlugen kurz vor 3 Uhr zu. Sie zerstörten die Glasscheiben des Schmuckhändlers, hinter der sich unter anderem Ringe und Halsketten befanden, und griffen zu. Sie stahlen diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und hinterließen einen Schaden von circa 10.000 Euro. Ein Zeuge beschrieb den männlichen Täter, den er sehen konnte, als circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Handschuhen und einer grauen Jeans. In dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sucht die Polizei nun weitere Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.10.2020